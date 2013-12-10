Çaykur Rizespor kötü gidişe dur demek istiyor!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışına giden Kweuke katılmadı. Sakatlıkları bulunan Sercan Kaya, Kıvanç Karakaş ve Ozan Papakar ise takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından kondisyona yönelik çalışma yaptı. Son bölümde üç gruba ayrılan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan orta saha oyuncusu Ludovic Sylvestre, ligde 9 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "Bu, camia açısında ve biz oyuncular açısından çok zor bir durum. Kötü dönemden bir bir an önce kurtulmak zorundayız. Bunun için hergün biraz daha fazla düşünüyor ve çalışıyoruz. Kötü gidişatı durdurmak lazım. Sivasspor maçı ile kötü gidişe 'dur' demek istiyoruz" dedi.

Futbolda şans faktörünün de önemli olduğunu ifade eden Sylvestre, "Son haftalarda şans yanımızda değildi ama futbol sadece şansla olacak işte değil. Hocamız bizimle her şeyi paylaşıyor. Biz de kötü gidişi sonlandırmak için değerlendirmeler yapıyoruz. Kendimize inanmamız ve güvenmemiz lazım. Çok çalışarak kötü gidişin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Yeşil-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.