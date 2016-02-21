Çaykur Rizespor, kredisini tüketiyor

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında başarı yakalayan takımın aynı istikrarı ikinci yarı maçlarında gösteremediğini, 5 maçta sadece bir puanda kaldıklarını belirtti.

İkinci yarının ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında son dakikalarda yedikleri golle 3-2 yenildiklerini ifade eden Kalkavan, "Maalesef ligin ikinci yarısında son 10 dakikada yediğimiz gollere engel olamıyoruz. Gençlerbirliği, Medicana Sivasspor ve Antalyaspor'a son 10 dakika içerisinde kalemizde gördüğümüz gollerle kaybettik. Bu dakikaları daha iyi oynamalıyız" dedi.

Futbolda her şeyin hücum üzerine kurulmadığını kaydeden Kalkavan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e karşı çok güzel bir takım savunması yapmıştık ve maçı da kazanmasını bildik. Takım olarak bazen kapanacaksın, gardını alacaksın ve uygun bir zamanda yorulan rakibini vuracaksın. Bu kadar pas hatasıyla oynama şansımız yok. Bunda da son haftalarda aldığımız sonuçların etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu bir gerçek, ilk devre aldığımız puanların kredisini kullanıyoruz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor."

Kweuke'nin eksikliği

Takım olarak şanssız bir dönemden geçtiklerini belirten başkan Kalkavan, sakatlığı bulunan golcü oyuncuları Kweuke'nin sahalara dönmesinin en az 3 ayı bulacağını açıkladı.

Kalkavan, şunları kaydetti:

"İkinci yarının ilk haftasında penaltı golü sonrası sevinç anında Kweuke'nin sakatlanması bize oldukça pahalıya patladı. Eski bir kırığı vardı ve onun üstüne düşünce sakatlığı nüksetti. Ameliyatsız sahalara dönme şansı olup olmadığını değerlendirdik. Hem Türkiye'de hem yurt dışında doktorlar ameliyatsız sorunun çözülemeyeceğini söyleyince bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Büyük şansızlık. Kweuke, bu takımın en büyük silahlarından biriydi. Sahalara dönmesi en erken 3 ayı bulacak."