Çaykur Rizespor küme düştü!

Spor Süper Lig 34. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Üstünde yer alan Bursaspor, Trabzon deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 üstün tamamladı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Rizespor'un tek golünü penaltıdan 45+2'de Süleyman kaydetti. Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligi 36 puanla 16. sırada bitirdi. Alanyaspor ise 40 puanla 12. sırada yer aldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 85 Ali Faez), Oğuz Han Aynaoğlu, Süleyman Koç (Dk. 78 Nosa Igiebor), Edomwonyi (Dk. 63 Janstcher), Kweuke

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo (Dk. 46 Taha Yalçıner), Birol Parlak, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz (Dk. 73 Guerrier), Berkan Emir (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Candeias

Gol: Dk. 45+3 Süleyman Koç (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Robin Yalçın, Dk. 54 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol taraftan Nsakala'nın ceza sahası içine ortasında, Efecan Karaca'nın dönerek vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

3. dakikada Süleyman Koç'un soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Edomwonyi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda, yerden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba'nın arka tarafa aşırdığı topa Efecan Karaca'nın gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinde filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak, kornere çeldi.

38. dakikada Efacan Karaca'nın ara pasında ceza sahası içerisinde Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

45+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Kweuke, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Süleyman Koç'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden filelere gitti: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Candeias'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Birol Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.



62. dakikada Efecan Karaca'nın soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Taha Yalçıner'ın gelişine sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



80. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.



86. dakikada Janstcher'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Kweuke'nin kafa vuruşunda yerden seken top yandan auta çıktı.



Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

