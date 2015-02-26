Çaykur Rizespor kurban kesti!

Yenişehir Stadı'nda toplanan futbolcular ile teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi kurban keserek dua etti.

Ardından yeşil-mavililer, teknik direktör Karaman yönetiminde Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda Obraniak ve Kweuke takımdan ayrı koşu yaptı.

Forvet Kyle Lafferty, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maç oynayacaklarını belirterek, "Takım olarak bunun farkındayız. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlara karşı sergilediğimiz performansı bize yakın pozisyondaki takımlara karşı da göstermemiz gerekiyor. Eskişehirspor o rakiplerden biri. Bütün arkadaşlarımız kararlı ve inançlı olursa kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Defans oyuncusu Orhan Ovacıklı ise ligin başından beri sahalarında 10 maç oynadıklarını ve hiçbirini kazanamadıklarını ifade ederek, "Bu hafta çok iyi hazırlanıyoruz. Hikmet Karaman hocamızla iyi oynuyoruz. İç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı olduğu gibi iyi oynadığımız maçlar var. İç sahada ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehirspor maçının önemini bildiklerini kaydeden Ovacıklı, şunları söyledi:

"Ben bir Rizeli olarak eşimi, dostumu, akrabalarımı ve arkadaşlarımı maça davet ettim ve gelecekler. Maça gelen herkesten bu fedakarlığı bekliyoruz, tek gelmesinler. Arkadaşlarını ve ailelerinden en az birisini getirirseler burada güzel bir atmosferde, iyi bir seyirciye karşı oynarsak, iç sahada ilk galibiyetimizi alırız. Ligin alt sıraları iyice karıştı. Bu maçı kazanamazsak kopmalar olur. Eskişehirspor ile aramızda beş puan fark olacak. Bu maçı kazanıp hem farkı kapatmak hem de üst tarafa biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Ligi hak eden bir takımız ve bu ligde kalmak istiyoruz."

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.