Çaykur Rizespor Kweuke sorunu ile ilgili çözüm arıyor

Gençlerbirliği maçı sonrası Hikmet Karaman, başarılı futbolcuyu kadro dışı bırakarak idmanlara almamıştı. Kweuke, A2 takım ile idmanlara çıkarken Çaykur Rizespor yönetimi, geçtiğimiz gün Kweuke’nin durumunu görüşmek için bir araya geldi. Görüşmeler ise gece yarısına kadar sürdü. Geç saatlere kadar süren görüşmelerde ise bir sonuç alınamadı. Dün 21.45’te planlanan idmana teknik direktör Hikmet Karaman’ın çıkmaması nedeniyle çalışmalarda zamanında başlamadı. Takım daha sonra sahaya çıkmayarak salonda çalıştı. Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’ın teknik direktör Hikmet Karaman ile özel olarak görüştüğü öğrenilirken, yönetim kurulunun Kweuke’nin affedilmesi konusunda görüş birliği aldığı ifade ediliyor.