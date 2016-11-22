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22.11.2016 - 23:38 | | DHA

Çaykur Rizespor, Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Leony Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı'nın sözleşme sürelerinin uzatılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile anlaştı
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Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Leony Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı'nın sözleşme sürelerinin uzatılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüp, iki futbolcu için yarın tesislerde imza töreni düzenleyeceğini bildirdi.

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