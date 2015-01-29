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29.01.2015 - 13:19 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, lige odaklandı

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, "Tek düşüncemiz lig, Gençlerbirliği maçı ile lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, lige odaklandı
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Gençlerbirliği maçı ile lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ve bunu lider olarak başardıklarını belirterek, artık E grubundan gelecek rakiplerini beklediklerini anlattı.

Kupada yakaladıkları başarıyı henüz lige yansıtamadıklarını dile getiren Ferah, "Kupada Beşiktaş gibi zor bir rakibi geride bırakarak grup lideri olmayı garantiledik ama ligde ateş çemberinin içerisindeyiz. Hedefimiz biran önce üst sıralara yükselmek. Türkiye Kupası'nı unuttuk hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçı çok değerli. Tek düşüncemiz lig, Gençlerbirliği maçı ile lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Ferah, Gençlerbirliği takımının iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak, "Rakibimiz ile ilk yarıda oynadığımız zorlu mücadelede kazanan çıkmamıştı. Bu maç da ilk maç gibi çok zor geçecek. Bizim için çok daha zor ve puan olarak ihtiyacımız olan bir maç. Alt sıralardan kurtulmak adına Gençlerbirliği maçı ile başlangıç yapmak istiyoruz. Her iki takımında eksik oyuncuları var ama yerlerine oynayacak oyuncuların arkadaşlarını aratmayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Ferah, devre arasında transferin zor olduğunu ve takıma katkı sağlayacak oyuncuların alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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