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05.01.2017 - 19:24 | | ANTALYA (AA)

Çaykur Rizespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yendi.

Çaykur Rizespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölüm çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yendi.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçı Çaykur Rizespor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın tek golüyle 1-0 kazandı.

Öte yandan maç sırasında çıkan şiddetli rüzgar futbolcuları oldukça zorladı. Özellikle kalecilerin yaptığı degajlarda topun rüzgardan dolayı havada yön değiştirmesi dikkati çekti.

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