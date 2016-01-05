Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu'ndan Nakoulma'yı istiyor

Çaykur Rizespor'un daha öncede ilgilendiği tecrübeli oyuncu Nakoulma'yı yeniden gündeme aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın da onay verdiği transfer için yeşil mavili kulübün transfer komitesi Mersin İdmanyurdu kulübü ile temasa geçti.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği transferlerin devre arası kampına yetiştirilmesi için yönetiminden acele etmesini istediği öğrenildi.