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05.01.2016 - 13:53 | | Rize (DHA)

Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu'ndan Nakoulma'yı istiyor

Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Prejuce Nakoulma'yı kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu'ndan Nakoulma'yı istiyor
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Çaykur Rizespor'un daha öncede ilgilendiği tecrübeli oyuncu Nakoulma'yı yeniden gündeme aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın da onay verdiği transfer için yeşil mavili kulübün transfer komitesi Mersin İdmanyurdu kulübü ile temasa geçti.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği transferlerin devre arası kampına yetiştirilmesi için yönetiminden acele etmesini istediği öğrenildi.

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