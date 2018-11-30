Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımları karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelde ilk golü Ankaragücü adına 20. dakikada El Kabir kaydetti. 1-0 geriye düşen Çaykur Rizespor 66. dakikada Aminu ile eşitliği sağladı. Rizespor maçın sonlarına doğru ise penaltı vuruşu kazandı. 80. dakika topun başına gelen Boldrin, penaltı atışında kaleci Altay'a takıldı. Maçta başka gol sesi çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltti ve son sıradaki yeri değişmedi. MKE Ankaragücü ise 20 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (Dk. 89 Robin Yalçın), Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci (Dk.87 Süleyman Koç), Umar, Boldrin, Gladkyy (Dk.46 Samudio), Vedat Muriç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Djedje, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Moulin, Sedat Ağçay, Cerci (Dk.59 Putsila), İlhan Parlak, El Kabir (Dk.90 1 Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.87 Heurtaux)

Goller: Dk. 20 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 El Kadir, Dk. 61 Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Petrucci, Dk. 54 Saadane, Dk. 63 Umar (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Çaykur Rizespor 9 puanla 18. sırada yer alırken Ankaragücü 19 puanda ve 8. sırada bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



15. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.



20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1 23. dakikada Gladkyy'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.



40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir'in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.



49. dakikada Koray Altınay'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Umar'ın kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Altay Bayındır, filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.



51. dakikada Cerci'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren İlhan Parlak'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.



56. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, yatarak topu iki hamlede kontrol etti.



66. dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Boldrin'in ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Umar, ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-1 73. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



80. dakikada Samudio'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Boldrin'in vuruşunda, sağına yatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.



90. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etmeyi başardı.



Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.