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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
09.03.2020 - 15:35 | | RİZE (AA) -

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika mücadele eden oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman, sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'da bulunan Abarhoun çalışmada yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

Yeşil-mavili ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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