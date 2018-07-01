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01.07.2018 - 13:25 |

Çaykur Rizespor, Montassar Talbi ve Çınar Tarhan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ve Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhantransfer etti.

Çaykur Rizespor, Montassar Talbi ve Çınar Tarhan'ı kadrosuna kattı
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Montassar Talbi ile 3, Çınar Tarhan ile de 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Talbi'nin geçen sezon Tunus 1. Ligi'nde şampiyon olan Esperance Tunis takımında 14 maçta bir gol attığı, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Tarhan'ın ise Ankara Demirspor'da 30 maçta 3 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi.

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