Çaykur Rizespor moral arıyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, bu maçtan puan alarak moral bulmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 9 puan toplama başarısı gösterdiklerini, ligde ise son 6 maçta puan alamayarak alt sıralarda kaldıklarını belirtti.

Ligde son oynadıkları iki maçta oyun olarak iyi işler yaptıklarını ama bunu sonuca yansıtamadıklarını ifade eden Ferah, "Takım olarak iyi bir kadroya sahibiz ama bunu sonuna yansıtamıyoruz. Son iki haftada da hem Trabzonspor hem de Gaziantepspor karşısında iyi oynamamıza rağmen puan alacak sonucu yakalayamadık. Aldığımız mağlubiyetler camia olarak bizi üzüyor. Akhisar Belediyespor deplasmanında puan alarak moral bulmak zorundayız" dedi.

Akhisar Belediyespor'un da ligde son haftalarda kötü sonuçlar aldığını vurgulayan Ferah, "Her iki ekibin de kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan zor bir maç oynanacak. En büyük hedefimiz 6 haftadır yaşadığımız kötü gidişi sonlandırmak. İyi mücadele ederek 3 puanla Rize'ye dönmek için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.

Ferah, sakatlıkları süren Oboabona ve Murat Duruer ile kırmızı kart cezası nedeniyle Koray Altınay'ın Akhisar Belediyespor maçında takımdaki yerlerini alamayacağını sözlerine ekledi. Yeşil-mavili ekibin Akhisar Belediyespor karşısına Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Giray Kaçar, Viera, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Ümit Korkmaz, Holosko, Lualua ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.