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07.02.2014 - 12:27 | | AA

Çaykur Rizespor muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor muhtemel 11'i
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Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yeşil-mavili ekip son yarım saatte yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaya izinli olan Hurşut Meriç katılmazken Ümit Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, Rize'deki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, bugün özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Yeşil-mavili ekipte ligde 19 maçın tamamında görev alan Ali Adnan sarı kart cezası nedeniyle kafilede yer almazken, sakatlığı bulunan Engin Baytar'ın oynayıp oynayamayacağına maç saatinde karar verilecek.

Çaykur Rizespor'un Kayseri Erciyesspor karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Ahmet Görkem Görk, Eren Albayrak, Aykut Akgün, Sylvestre, Engin Baytar, Lualua, Liban Abdi, Kweuke muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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