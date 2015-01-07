07.01.2015 - 16:39 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)
Çaykur Rizespor, Obraniak'ı getirdi
Karadeniz ekibi, Werder Bremen'de oynayan Ludovic Obraniak'ı Rize'ye getirdi.
SPOR Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen 30 yaşındaki Ludovic Obraniak'ı Rize'ye getirdi.
Yeşil mavililerin ara transferde kadrosuna katmayı düşündüğü hücuma dönük orta saha oyuncusu Fransız Ludovic Obraniak, Mehmet Cengiz Tesisleri ile Yeni Şehir Stadyumunu gezdi. Yöneticilerin İstanbul'a dönüşü sonrasında görüşeceği Obraniak'ın anlaşma sağlanması halinde sezon sonuna kadar kiralanacağı bildirildi.