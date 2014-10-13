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13.10.2014 - 16:31 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, Orduspor'u devirdi: 2-1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig ekiplerinden Orduspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor, Orduspor'u devirdi: 2-1
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig ekiplerinden Orduspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Rize Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rize temsilcisi, 5. dakikada Sercan Kaya, 29. dakikada da Liban Abdi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Orduspor, 47. dakikada Adem Sağlam'ın attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Hazırlık maçı, iki takımın bulduğu pozisyonlar golle sonuçlanmayınca bu skorla tamamlandı.

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