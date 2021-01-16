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16.01.2021 - 23:07 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!

Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Santa Clara'nın takım kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu, bu sezon 13 maça çıktı ve bir asist yaptı. Rizespor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrede'nin de eski takım arkadaşı olan 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı

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