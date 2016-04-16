Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarının formda ekibi Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u Rusescu'nun golüyle deplasmanda 1-0 yendi. Başkent ekibi böylece yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkardı...
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor tam gaz yoluna devam ediyor. Ankara temsilcisi Çaykur Rizespor'u rakip sahada 1-0'lık skorla devirdi, yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkardı.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Rumen forvet Rusescu kaydetti.
Ankara ekibi puanını 44'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erkan Akbulut
Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Dhurgham İsmail, Sylvestre, Koray Altınay, Sercan Kaya (Dk. 58 Deniz Kadah), Ahmet İlhan Özek, Dzalamidze (Dk. 87 Murat Duruer), Tuszynski
Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Szukala (Dk. 77 Prochazka), Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar, Delarge, Ndiaye (Dk. 70 Erdal Kılıçaslan), Webo (Dk. 80 Rusescu)
Gol: Dk. 83 Rusescu (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Szukala, Dk. 90+1 Prochazka (Osmanlıspor) Dk. 25 Sercan Kaya, Dk. 81 Tuszynski, Dk. 88 Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)
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