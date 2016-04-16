Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor tam gaz yoluna devam ediyor. Ankara temsilcisi Çaykur Rizespor'u rakip sahada 1-0'lık skorla devirdi, yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkardı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Rumen forvet Rusescu kaydetti.

Ankara ekibi puanını 44'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erkan Akbulut

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Dhurgham İsmail, Sylvestre, Koray Altınay, Sercan Kaya (Dk. 58 Deniz Kadah), Ahmet İlhan Özek, Dzalamidze (Dk. 87 Murat Duruer), Tuszynski

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Szukala (Dk. 77 Prochazka), Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar, Delarge, Ndiaye (Dk. 70 Erdal Kılıçaslan), Webo (Dk. 80 Rusescu)

Gol: Dk. 83 Rusescu (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Szukala, Dk. 90+1 Prochazka (Osmanlıspor) Dk. 25 Sercan Kaya, Dk. 81 Tuszynski, Dk. 88 Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Delarge'nin soldan pasında, ceza alanı içinde Ndiaye'nin şutunda savunmada Sylvestre'ye çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.

31. dakikada sol çaprazda ceza alanı çizgisine yakın bir yerden Ahmet İlhan Özek'in şutunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Dhurgham İsmail'in ceza alanı son çizgisinden pasında uygun durumdaki Tuszynski'nin sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

63. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Umar'ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

73. dakikada Szukala'nın hatalı pasında Tuszynski topu Ahmet İlhan Özek'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ahmet Şahin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada sağ kanattan gönderilen ortada, ceza alanı içinde oluşan karambolde karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, savunmada Szukula'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle önce penaltı kararı verdi. Daha sonra ilave yardımcı hakemle görüşen Göçek, kararını iptal etti.

82. dakikada Muhammet Bayar'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Erdal Kılıçaslan'ın şutunda, top üsten auta gitti.

83. dakikada Osmanlıspor, golü buldu. Delarge'nin sağdan yerden ortasında, Erdal Kılıçaslan topu yakın mesafedeki Rusescu'ya aktardı. Oyuna yeni giren bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

90. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Rusescu'nun şutunda, kaleci İtandje güçlükle topu kornere çeldi.