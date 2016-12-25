Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi.

Rize Didi Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 66. dakikasında Osmanlısporlu futbolcunun ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı.

90. dakikada Mehmet Akyüz'ün Osmanlısporlu Delarge'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında bir penaltı kararı daha geldi. Atışı kullanan Musa Çağıran, Ankara ekibine 3 puanı getirdi: 0-1.

Bu sonuçla Osmanlıspor sezonun ilk yarısını 26 puanla tamamlarken, Çaykur Rizespor 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

2. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Umar'ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.

36. dakikada Osmanlıspor'un Webo ile bulduğu gol, pozisyon öncesindeki ofsayt sebebiyle iptal edildi.

41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane'nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

47. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Diallo, sağından filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

58. dakikada kazanılan faul atışında ceza sahası sağ çaprazında Tiago Pinto'nun vuruşunda top üsten auta çıktı.

66. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında oluşan karambolde, hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Bahattin Duran'ın uyarısıyla, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakır'a yoğun biçimde itirazda bulundu. Janster'in kullandığı penaltı atışında Karcemarskas'ın çeldiği topu Prochazka kornere gönderdi.

68. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Janster'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Yakoubu'nun kafa vuruşunda Karcemarskas, bir kez daha filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

90. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahası içinde Mehmet Akyüz ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1 Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı (Dk.17 Mehmet Akyüz), Oboabona (Dk. 79 Petrucci), Yakoubi, Özgür Çek, Saadane, Robin Yalçın, Janster (Dk. 87 Dhurgham İsmail), Tuszynski, Oğulcan Çağlayan, Kweuke

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Tiago Pinto, Umar (Dk. 73 Delarge), Mehmet Güven (Dk. 80 Maher), Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin, Webo (Dk. 89 Erdal Kılıçarslan)

Gol: Dk. 90+1 Musa Çağıran (penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Robin Yalçın, Dk. 45+2 Oğulcan Çağlayan, Dk.76 Tuszynski (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Musa Çağıran (Osmanlıspor)