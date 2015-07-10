Çaykur Rizespor, Rize kampını tamamladı

Sezonun hazırlıklarına 10 gün önce toplandığı Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başlayan Çaykur Rizespor, bugün gerçekleştirdiği son idmanla Rize kampını tamamladı. İki gün izin yapacak futbolcular pazar günü İstanbul’da toplanarak Avusturya kapı için yurttan ayrılacak.

Çaykur Rizesporlu futbolcular Rize kampının son antrenmanına Karaman’ın yardımcısı Alman çalıştırıcı Ronald Koch yönetiminde çıktılar. İzinli olan Robin’in dışında tüm futbolcular antrenmana katılırken, eğlenceli ısınma çalışması ile başlayan idman, kondisyon ağırlıklı çalışma ile son buldu. Futbolcuların moral ve motivasyonlarının ise yüksek olduğu gözlendi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın Avusturya kampı ile ilgili teknik konuları önceden çözmek için futbolculardan erken Avusturya’ya gittiği bu nedenle idmanda bulunmadığı öğrenildi.

Antrenman öncesi açıklama yapan Çaykur Rizesporlu futbolcu Ümit Korkmaz, sezonun ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacakları için şanslı olduklarını belirtip, “Rize’de güzel bir kamp dönemi geçirdik. Havalarda çalışmak için çok uygundu. Bugün son idmanımıza çakıyoruz. 1.5 günlük bir iznimiz var onu iyi değerlendireceğiz. 12’sinde de Avusturya’da ikinci kampımıza başlayacağız. Rize kampı biraz ağır geçti. Öylede olması gerekiyor. Sezona iyi hazırlanmamız için bu şarttı. Yeni gelen arkadaşlar ile uyum sorunu yaşamadık. Çok çabuk adapte oldular. Biz de sıcak karşıladık onları. Umarım bu kaynaşma takımımız için iyi olur. İlk maçımızı Gençlerbirliği ile oynayacağız. Son üç yıldır ilk maçımızı Gençlerbirliği ile oynadık. Buna sevindik. Çünkü Gençlerbirliğine karşı şanslıyız” dedi.