Çaykur Rizespor sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı

Karşılaşma öncesinde ligde 14. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile son sırada yer alan ligin yeni takımı Adanaspor arasındaki mücadele nefesleri kesti.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta konuk ekip Adanaspor 24. dakikada Brazilyalı futbolcusu Roni'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra Çaykur Rizespor beraberlik için yüklenirken, Adanaspor kontra ataklarla gol aradı. İki takımda yakaladığı önemli pozisyonlardan yararlanamazken, 45+1'de sahneye çıkan Jantscher topu filelere göndererek ev sahibi takıma eşitliği getirdi: 1-1

İkinci yarıda daha etkili olan taraf olan Rizespor bu baskısının meyvesini 71'de aldı. Robin Yalçın'ın kaydettiği golle Rizespor skoru lehine çevirdi: 2-1

85. dakikada ise Adanaspor'da Roni bir kez daha sahneye çıktı ve kaleci Diallo'yu avlayarak maça dengeyi getirdi: 2-2

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takımda sahadan 1'e puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Emre Uğur Uruç'un sağdan ceza sahası çizgisi üzerine yerden ortasında, Magaye'nin kontrol edemediği top Koman'ın önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

24. dakikada Adanaspor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda, Koman'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Roni Gleison'un yerden sert şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

32. dakikada Çaykur Rizespor'da Oboabona'nın hatasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Digao'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Diallo, meşin yuvarlağı yumrukları ile çelmeyi başardı.

35. dakikada Ahmet İlhan Özek'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasında, kaleci Karacic'in ileri çıktığını gören Kweuke'nin ceza sahası çizgisi üzerinden aşırtma kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Petrucci'nin ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Ahmet İlhan Özek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Karacic topu yatarak yumruklarıyla uzaklaştırdı.

45+1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Viera'nın Janster'i düşürmesiyle kazanılan faul atışında topun başına yine Janster geçti. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda barajı geçen meşin yuvarlak kaleci Karacic'in solundan filelerle buluştu: 1-1.

58. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Ahmet İlhan Özek'in altıpasın köşesinde yerden vuruşunda top az farkla auta çıktı. 60. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Janster'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. Adanaspor defansında Ramos meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 61. dakikada bu kez Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, Oğulcan Çağlayan'ın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 71. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Dhurgham İsmail'in ceza sahası içerisine ortasında Oboabona topu kafa ile altıpas içerisine aşırttı. Robin Yalçın'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1 85. dakikada Adanaspor eşitliği yakaladı. Sağ taraftan Digao'nun ceza sahası içerisine ortasında, Roni Gleison'un göğüs kontrolünün ardından sert şutunda kaleci Diallo'nun ayaklarına çarpan top filelere gitti: 2-2 Karşılaşma 2-2 tamamladı.