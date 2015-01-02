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02.01.2015 - 13:33 | | Muhammet KAÇAR - RİZE / DHA

Çaykur Rizespor sahasında ilk galibiyeti almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta sadece 3 beraberlik alarak 3 puana hasret kalan Çaykur Rizespor, Torku Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

Çaykur Rizespor sahasında ilk galibiyeti almak istiyor
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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, ligde bu sezon kendi sahalarında kazanamadıklarını belirterek, bu kötü gidişe Torku Konyaspor maçında son vermek istediklerini söyledi.
Ferah, şöyle konuştu;
"Geçen hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor'u farklı mağlup ettik. Bu moralle Türkiye Kupası'nda Sarıyer galibiyeti ile gruplardan çıkmayı garantiledik. Şimdi önümüzde zorlu Torku Konyaspor maçı var. Biz sahamızda, rakibimiz ise deplasmanda kazanamıyor. İki takım içinde zor bir müsabaka olacak. Artık sahamızda kazanamama şansızlığına son vermek istiyoruz."

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