Çaykur Rizespor-SAİ Kayseri Erciyesspor: 1-1

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Süper Lig'de geçen haftayı 3 puanla kapatan iki takımın maçında Çaykur Rizespor ile Kayseri Erciyesspor 1-1 berabere kaldı.

Yeni Rıza Stadı'nda ağır bir zeminde oynanan maçta ev sahibin golü 71. dakikada Oboabona'dan geldi. Erciyesspor'un golcüsü Edinho, 90+1'de durumu 1-1 yaptı.

Rizespor'da Ali Adnan 27. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 10'a Erciyesspor ise 8'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

SPOR Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'la 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada Engin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Murat'ın vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere attı.

27'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki ikili mücadelede verilen faul kararına itiraz eden Ali Adnan ile Barış arasında arbede yaşandı. Hakem Hakan Ceylan bu pozisyon sonrasında Ali Adnan'a kırmızı kart gösterdi.

39'uncu dakikada Zoua'nın indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Necati'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Zoua'nın ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta topu kaleci Serkan kontrol etti.

İKİNCİ YARI:

51'inci dakikada ceza yayı önünde Anıl'ın uzaklaştırmak istediği top Holosko'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi.

58'inci dakikada Necati'nin ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde İlhan'ın kafa vuruşunu kaleci Serkan iki hamlede topu kontrol etti.

70'inci dakikada Engin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Oboabona'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

73'üncü dakikada altı pas içerisinde İlhan kafayla indirdiği topta Necati'nin şutu az farkla auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Mangane indirdi, Edinho'nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu yeniden önünde bulan Edinho'nun bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma da 1-1 sona erdi.