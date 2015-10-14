Çaykur Rizespor salonda çalıştı

Çaykur Rizespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün şiddetli yağış nedeni ile kapalı spor salonunda yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya basket potalarına top atarak başlayan futbolcular idmanı teknik ve kondisyon çalışması ile sürdürdüler.

KARAMAN: "HOLLANDA HAK ETTİ"

Türk Milli Takımı'nın en iyi 3. olarak EURO 2016 Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını değerlendiren Karaman, elde edilen başarıyı devrim olarak nitelendirdi. Karaman, “Turnuvadan önce turnuvanın iki favorisi vardı. Biri Hollanda bir diğeri Türkiye. Ancak maçlar başlandığında İzlanda ve Çek Cumhuriyeti kendilerinden beklenilmeyen bir performans sergilediler. Kim ne derse desin Hollanda elenmeyi hak etti. Türk Milli Takımımız hak etmemişti. Çünkü burada kaybettiğimiz bir Çek Cumhuriyeti maçını hatırlıyorum. Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmiştik. Hollanda’da galiptik son dakikalarda golü yedik. Aslında biz bu işi çok daha önceden garantileyebilirdik. Ben yine de Fatih Terim ve teknik heyetini, futbolcuların hepsini tebrik ediyorum. Konya şehrini tebrik ediyorum. Her halde Mevlana Hazretleri'nin uğuru oldu. Türk futbolu için devrimden bahsediyorduk. Bu devrimin bir ayağı oldu. Avrupa Şampiyonası'nı oyuncular yaşayacak. Teknik heyet yaşayacak. Türkiye’deki tüm teknik adamlar izleyecek. Teknik ve taktik anlamda bir çok gelişmeyi görecekler. Milli takımın dışında kalan ama ben Avrupa Kupası’nda oynamak istiyorum diyen oyunculara da inanılmaz bir fırsat doğdu. Kaç futbolcuya Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda oynama fırsatı doğuyor. Bir çok getirisi var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YABANCI UYGULAMASINDAN MEMNUN

Karaman, yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasından bir teknik adam olarak memnun olduğunu ifade ederek, “Fatih hoca güzel konuşmalar yaptı. Sonunu görmek lazım. Örneklere bakmak lazım. Her ülkenin kültür yapısı biraz da farklıdır. Ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Geçmişe oranla daha rahatım. 5+2, 6+0, 5+1 gibi 20 tane şey çıkmıştı. Sinüs, kosinüs, tanjant. Bilinmeyenli denklemler çıkmıştı. Yabancıyı oyuna sokamıyorduk. Ben uygulamadan memnunum. Maçı çevirecek hamle yapamıyorduk. Oynatılmayacaksa kulüpler bu futbolculara bu kadar parayı neden veriyordu. Tabii ki sonucunu da görmek lazım” şeklinde konuştu.