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04.06.2018 - 13:59 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, Samudio ile 3 yıllığına anlaştı!

Yeşil-mavili ekip, Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Samudio ile 3 yıllığına anlaştı!
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Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio ile yeniden anlaştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio'nun başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi

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