Çaykur Rizespor, Samudio ile 3 yıllığına anlaştı!

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio ile yeniden anlaştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio'nun başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi