Çaykur Rizespor şanssızlıktan dert yandı!

Kulübün asbaşkanı Bülent Konca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda şanssız ve hak etmedikleri sonuçlar nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını hatırlattı.

Bu haftada zorlu Rize deplasmanında maça çıktıklarını dile getiren Konca, şöyle konuştu:

"Rakibimiz yeni hoca değişikliğine gitmiş güçlü bir ekipti. Ayrıca önceki maç istatistiklerimize baktığımız zaman yenik bir tablo karşımıza çıkıyor. O yüzden maçta galibiyete daha yakın olan taraf aslında rakibimizdi ama kalitemiz ve kazanma arzumuzla 3 puanın sahibi olduk. Bu yüzden alınan galibiyetimiz daha da anlamlı oluyor."

Rize'deki maçta ligin sonlarından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaştığına dikkati çeken Konca, "Rize ekibinin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurduğumuz zaman adeta 6 puanlık maçın galibi olduk. O yüzden son sıralardan kurtulmamız daha çabuk gerçekleşecek" diye konuştu.

Haftasonu Bursaspor'u konuk edeceklerini bildiren Konca, bu maçı da kazanıp çıkışa geçmek istediklerini kaydetti.