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03.09.2015 - 14:01 | | Muhammet KAÇAR, Rize-DHA

Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, milli takımlarda bulunan 5 oyuncusundan yoksun olarak Medicana Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesislerinde Medicana Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. İl dışında olan teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine yardımcı antrenör Ronald Koch nezaretinde başlayan çalışmalara milli takımlarda bulunan Kweuke, Viera, Godfrey, Dhurgham İsmail ve Eren Albayrak katılmadı. Kültür fizik hareketleri ile başlayan çalışmalar koşu ve top çalışması ile devam etti. Sakatlığı bulunan PatriykTuszynski ve Ertuğrul takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ligde 3 haftada 5 puan toplayan yeşil mavililerin antrenmanı hayli neşeli geçti.

Koray: 'Devamı gelecek'

Çaykur Rizesporlu Koray Altınay, ligde aldıkları sonuçların tesadüf olmadığını belirterek, "Her geçen gün üstüne koyarak kendimizi geliştiriyoruz. Oynadığımız 3 maçta iki beraberlik aldık ve beraberlik aldığımız maçlarda galibiyeti kaçıran taraf olduk. Milli maç sonrası kendi sahamızda iki maçımız var. Medicana Sivasspor ve Antalyaspor'u ağırlayacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçları kazandığımız taktirde üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum" dedi.

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