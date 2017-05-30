Çaykur Rizespor, Süper Lig'de kalacağına inanıyor!

Çaykur Rizesporlu futbolcu Orhan Ovacıklı, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Orhan Ovacıklı, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde kalıp kalmayacaklarının son hafta maçlarına bağlı olduğunu belirtti.

Orhan Ovacıklı, "Biz inanıyorduk, en azından ligde kalamazsak bile '36 puanı alıp düşeceksek de öyle düşelim.' dedik. Hocamız sürekli bunu bize söyledi. Biz de bu doğrultuda hazırlanarak çalıştık." diye konuştu.

Ligde tek maçlarının kaldığını vurgulayan Orhan Ovacıklı, şunları kaydetti:

"Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maçta tek amacımız kazanmak. Bu maçı kazanıp Bursaspor maçının sonucunu bekleyeceğiz. Takım olarak Aytemiz Alanyaspor'u yenerek ligde kalacağımıza inanıyoruz. Saha içinde gerekeni yapacağız. Sahada mücadele ederken taraftarımız da bize destek vermeli. Büyük bir destek olacak gibi görünüyor. Stadımız tamamen dolar ve güzel bir atmosfer olur ve umarım ligde kalan biz oluruz."

Hazırlıklar sürüyor

Yeşil-mavili ekip, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

İlk 20 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top çalışması yaptı. Daha sonra futbolcular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Dhurgham İsmail ve Mohamed Ali Yakoubi antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.