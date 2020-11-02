Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti
02.11.2020 - 13:18 | | AA

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti
ABONE OL

Ligin 7. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 yenen yeşil-mavili ekip, üst üste 3. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sezonun ilk iki haftasından puan çıkaramayan Rize ekibi, son 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, ligde averajla beşinci sırada yer alıyor.

- Loic Remy'den 7 maçta 6 gol

Yeşil-mavili ekibin Fransız golcüsü Loic Remy, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 6 gol attı.

Remy'nin gol attığı 4 karşılaşmada yeşil-mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'un kaybetmediği haftalarda sadece 0-0 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde iyi işler yapmaya başladıklarını, seri galibiyetlerin devamını istediklerini söyledi.

Takımın birbirini tanımaya başladığını aktaran Kartal, "Son oynadığımız Hes Kablo Kayserispor maçı ile çıkışımızı sürdürdük. Zaman zaman iyi oynamadığımız anlar olsa da kazanmayı başardık. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların, teknik ekip ve yönetimin uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Kartal, "Kenetlenmiş durumdayız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Her kulübün hedefleri var ama daha ligin başındayız. Erken konuşmak yanlış olur. Çaykur Rizespor olarak uzun bir süreç bizi bekliyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tolgay Arslan, İtalya'da olay oldu!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Burak Yılmaz Lille'de yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Çaykur Rizespor, Süper Ligde yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti

Barcelona'nın Juventus'a Attığı En İyi Goller

Maç özeti | Juventus 0-2 Barcelona
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Hasan Kartal iddialı
    Başkan Hasan Kartal iddialı
  2. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti
    Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti
  3. Kayserispor, Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı
    Kayserispor, Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı
  4. Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru’yu ağırlayacak
    Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru’yu ağırlayacak
  5. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
    Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom Süper Lig’de dolu dizgin

Türk Telekom Süper Lig’de dolu dizgin

Ankara kulüplerinden Granit için başsağlığı mesajı

Ankara kulüplerinden Granit için başsağlığı mesajı

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'dan sevindiren haber

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'dan sevindiren haber

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

Sıradaki Haber