Çaykur Rizespor susma hakkını kullanacak

Çaykur Rizespor’un geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Bursaspor maçını değerlendiren Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, kendileri açısından kötü bir maç olduğunu söyledi. Ferah, “Kötü bir maç oldu. Sadece bizim için değil her iki takımda iyi bir futbol ortaya koyamadı.

Bende bu maçın hakkı beraberlikti. Ancak bireysel bir hatadan dolayı yediğimiz gol ile mağlup olduk. Çok ihtiyacımız olan bir puandan da olduk. Bursaspor bizim gibi çok ihtiyaç duyduğu üç puanın sahibi oldu. Ligde alt sıralara düşmek istemiyoruz. Şuanda planladığımız en düşük bandın altında değiliz. Endişe edilecek durumda değiliz. Hafta sonu evimizde Beşiktaş karşısında galip gelip alacağımız üç puan bu kaybın telafisi olur. Bizim için lig kadar artık Kupa’da önem kazandı. Yarı finale yükseldik. Artık kupada da iddiamız var ”dedi.

Bursaspor maçının 41. dakikasında Çaykur Rizespor’un geliştirdiği atak sırasında, Bursasporlu futbolcu Şamil’in ceza sahası içerisinde topun üzerine yatarak topun gidişini eli ile kestiği iddiası tartışmalara yol açmıştı. Maçın hakemi Tolga Özkalfa’nın penaltı vermemesi spor otoriteleri tarafından eleştiri konusu olurken, pozisyon ile ilgili Ferah yaptığı açıklamada, maçtaki pozisyonda hakem hatasının tartışmaya gerek kalmayacak şekilde bariz belirgin olduğunu ifade etti. Aykut Ferah, “Bu ilk değil. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Bu konuda konuşmakta istemiyoruz. Yine susma hakkımızı kullanacağız. Ancak bu yapılanı kabul ettiğimiz ve karşılıksız kalacağı anlamına gelmemeli.” diye konuştu.