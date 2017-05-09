Çaykur Rizespor taktik ağırlıklı çalıştı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 12 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Futbolcular antrenmanda, koşunun ardından yarı sahada pas ve şut çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise yeşil-mavililerin taktik ağırlıklı maç oynadığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Ümit Kurt idmanda yer almazken, hafif sakatlıkları bulunan Kweuke ve Oğulcan Çağlayan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.