16.05.2015 - 15:10 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor taktik çalıştı
Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, 18 Mayıs Pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. İdmanda yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Futbolcuların oldukça neşeli olduklarının gözlendiği antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikası, taktik çalışmayla devam etti.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.