Çaykur Rizespor, taraftar desteği bekliyor

Bu sezon ilk defa taraftarların karşısına çıkacaklarını ifade eden Ferah, "Ligin en flaş transferlerini yapan ve şampiyonluğun en güçlü adayına karşı oynayacağız ama biz de kendimize güveniyoruz. Fenerbahçe karşısında taraftarımızın desteği ile puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.

Taraftarların stadı doldurmasını isteyen Ferah, "Geçen sezon maalesef taraftar anlamında istediğimiz desteği bulamadık. Bu sezon başından itibaren taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Takımımıza güveniyoruz, taraftarın desteği ile sezon sonunda mutlaka en üst sıralarda yer bulacaktır" diye konuştu.

Bu arada yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Patryk Tuszynski'nin yarınki maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Gençlerbirliği maçının 87. dakikasında kazanılan penaltıda atış öncesi ve sonrasında teknik direktör Hikmet Karaman ile tartışan ve hafta içi camiadan özür dileyen Kweuke'nin ise kadroda yer alması yüksek olasılık.

Karadeniz temsilcisinin Fenerbahçe maçına, Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Robin Yalçın, Sylvestre, Ahmet İlhan Özek, Chavelier, Deniz Kadah ve Kweuke muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.