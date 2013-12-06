Çaykur Rizespor taraftardan destek bekliyor!

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son sekiz haftada kazanamadıklarını, bunda sakat futbolcuların çokluğunun önemli olduğunu belirtti.

Uzun bir aranın ardından Fenerbahçe karşısında tam kadroya yakın çıkacaklarını ifade eden Ferah, "Sakatlıkların da çokluğu ile üst üste kaybedilen puanlar bizi kritik bir viraja sokmuştu. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımızın da katkısı ile zorlu virajı dönebileceğimize inanıyorum. Fenerbahçe maçı bizim için zor ve yeni bir başlangıç olacak. Teknik ekip ve futbolcularımız bu yükü kaldıracak güce sahip" dedi.

Süper Lig'de alt sıralara gerilemenin üzerlerinde psikolojik baskı oluşturmadığını vurgulayan Ferah, "Yeni kurulmuş bir ekip olarak iyi yolda gidiyoruz. Sadece sakatlıklar nedeniyle tökezledik. Toparlayacak ve yeniden ayağa kalkacak güce sahibiz. Ayağa kalkarken taraftarımızın desteği ve camianın bütünleşmesi önemli. Taraftarımız, sonuç ne olursa olsun hiç bir maç bizi yalnız bırakmadı. Fenerbahçe maçı önceside beletlerin tamamının satılmış olması bu maçta da yalnız bırakmayacağını gösteriyor. Fenerbahçe maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarımızdan bu maçta sabırla bizi desteklemelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından olduğunu kaydeden Ferah, şöyle devam etti:

"Ligin en zengin kadrosuna sahip. Tek hedefleri lig şampiyonluğu ama rakibimizden çok bizim üç puana ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanından puan almayı başarmıştık. Fenerbahçe maçından da üç puanla ayrılabileceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımızın ortaya koyacakları mücadele ile bunu başaracak güce sahibiz."

Sakatlar dönüyor

Yeşil-mavili ekipte Florin Cernat 5 maç, Kweuke 2 maç, Eren Albayrak 4 maç aradan sonra takıma dönüyor. Torku Konyaspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Kıvanç Karakaş ile sakatlığı sona eren Cernat, Kweuke ve Eren teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.

Karadeniz temsilcisinin Fenerbahçe karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Ousmane Wiera, Oboabona, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Tevfik Köse, Sercan Kaya, Florin Cernat ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.