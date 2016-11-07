Çaykur Rizespor, taraftardan sabır istiyor

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybettiklerini, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını ama ikinci yarıda iyi işler yaptıklarını belirtti.

Özellikle ikinci yarının başında kaçan pozisyonlar ve direkten dönen iki topları olduğunu ifade eden Kalkavan, futbolda bunların olduğunu ama şanssızlıkların maçı zorlaştırdığını söyledi.

Kalkavan, Adanaspor karşısında alınan sonucun ligdeki gidişatlarını zorlaştırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Lig uzun bir maraton. Sezonun ilk 4 maçında 4 puanımız vardı ve sonrasında 3 maçta 5 puan aldık. Adanaspor beraberliği ile onuncu haftayı 10 puanla kapattık. 10 maç sonunda hedeflediğimiz puanın gerisindeyiz. Zaten ligde birçok takım hedeflediği puanın altında kaldı. Biz de hedefimizin altındayız. Adanaspor maçını kazansaydık hedeflediğimiz puana yakın olacaktık ama bunu başaramadık. Artık yapacak bir şey yok ama ligin henüz üçte biri bitmedi. Ligde nerede bulunduğun çok önemli değil, sezon sonunda nerede olacağın önemli. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız."

Adanaspor maçında taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman ve kendisini istifaya davet etmeleriyle ilgili Kalkavan, "Takım maç kazanamadığı zaman taraftarın tepki göstermesi doğaldır. Aynı tepkiyi bana da gösteriyorlar. Tepkilerini maçın başında veya içinde değil de sonunda koysalar daha iyi olacak. Trabzonspor ile oynadığımız maçta daha maç başlamadan beni istifaya çağırdılar. Maç başlamadan bu yapılıyorsa bunun analizi olmaz. Sadece gülüp geçersin." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkavan, taraftarların kötü sonuçlarda tepkisini anlayışla karşıladığını ancak bunun zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah normale döneceğiz. Oyunun bütün olduğunu anlamak lazım. Hepimiz aynı taraftayız. Taraftarın başkan, yönetim, teknik kadro ve futbolcular üzerinde negatif tepki yaratmasının hiç bir faydası yok. Futbolda anlık sonuçlar başarı ve başarısızlıkla addedilmemeli. Böyle olduğu zaman doğru analiz olmaz. Bu durum çok acımasız oluyor. Türkiye'de sonuca göre yorum yapıyoruz ve emeğe yazık oluyor."

Kweuke'ye 2 yıllık sözleşme önerildi

Leonard Kweuke'nin takımın önemli bir parçası olduğunu belirten Kalkavan, sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.

Kalkavan, "Kweuke ile aramızda büyük bir sorun yok. Kendisiyle görüşüp menajerini çağırdık. İlk yarı bitmeden Kweuke ile anlaşıp sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.