Çaykur Rizespor taraftarına güveniyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un başkanvekili Halim Mete, "Sivasspor maçında en büyük gücümüz taraftarımız olacak" dedi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki takım açısından da çok önemli maç olacağını belirterek, "Rakibimiz Avrupa Kupası için, biz ise ligde kalmayı garantilemek için oynayacağız. Güzel bir maç olacak. İki takım da yenmek için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanarak ligde rahat bir nefes almak istiyoruz" diye konuştu.

Sivasspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Mete, şöyle devam etti: "Ligdeki son iç saha maçımız olan Torku Konyaspor maçında taraftarımız yanımızda yer aldı ve takıma büyük katkı sağladı. Passolig satışları nedeniyle taraftarımız az olsa da destekleri çok fazlaydı. Bu maçta uygulamanın yaygınlaşması ile desteklerinin daha yüksek olacağına yürekten inanıyorum. Sivasspor maçında en büyük gücümüz taraftarımız olacak."

Çaykur Rizespor'un Sivasspor maçına Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Viera, Ali Adnan, Kağan Söylemezgiller, Sylevestre, Tevfik Köse, Eren Albayrak, Lualua, Deniz Kadah muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.