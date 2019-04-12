Çaykur Rizespor, taraftarına güveniyor

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları çıkışın kendilerini düşme hattının üzerine çıkardığını ancak son maçta Beşiktaş'a karşı iyi oynamalarına rağmen 7-2 gibi farklı bir sonuçla kaybettiklerini belirtti.

Çaykur Rizespor taraftarının farklı bir kimlik taşıdığını ifade eden Kartal, "Dünyanın hiçbir yerinde 7-2 kaybeden bir takımın taraftarının maç sonunda takımlarını çağırıp alkışladığını bilmiyorum. Taraftarımız gerçekten çok farklı. Alınan sonuca rağmen iyi oyunun karşılığı olarak takımlarına sahip çıktılar. Biz de onlara layık olmak için çalışacağız." dedi.

Kartal, Göztepe maçının lig sonuna doğru sıkıntıya girmemek için çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ligde kalma yarışında rakibimize karşı ilk yarıda deplasmanda kaybetmiştik. İkili averaj ve rakibimizin bize yaklaşmaması adına çok önemli bir maç. Bu maçta alacağımız sonu psikolojik olarak rahatlamamızı sağlayacak. Göztepe karşısında seyircimizin desteği ile kazanıp düşme potasından tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Ardından alacağımız sonuç bizim yeni yol haritamız olacak."

Şehrin en büyük transferinin taraftar olduğunu vurgulayan Kartal, "Stadın doluluğu, taraftarın coşkusu bizleri çok mutlu ediyor. Artık ciddi bir taraftar potansiyelimiz oluştu. Özellikle son haftalarda biletlerin tamamen tükenmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Onların gücü de bizi cesaretlendiriyor. Bu zorlu sürecin içerisinden onların desteği ile çıktık. Şimdi taraftar desteğini arkasına alan bir camianın neden büyük hedefleri olmasın." diye konuştu.