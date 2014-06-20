Çaykur Rizespor teknik direktörünü buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir süredir devam eden teknik direktör arayışları sona erdi.

Yeşil-mavililerin basın sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamız ile Rize'de sözleşme imzalayacağız. Şu anda vakit kaybetmeden yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladık" dedi.

Çaykur Rizespor'un Mehmet Özdilek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı.