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02.02.2021 - 22:33 | | Doğancan İLEK / RİZE (DHA) -

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit: Zamana ihtiyacımız var

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Her maçtan puan ya da puanlar toplamak için mücadele edeceğiz" dedi.

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Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonunda düzenlenen basın toplantısında, "Kasımpaşa karşısında golün ardından konsantrasyon problemi yaşadık ve şanssız bir gol yedik. Bugün çok kolay puan kaybettik. Sabit bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik. Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik. Sağlık sorunları, sakatlıklar, sarı ve kırmızı kart cezalı toplamda 7 oyuncumuz eksikti. Biraz bir şeyler çıkarmak için zamana ihtiyacımız var. Her maçtan puan ya da puanlar toplamak için mücadele edeceğiz" dedi.

FUAT ÇAPA: 'KARAKTER GÖSTERDİK'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şöyle konuştu: "Rakibin golünden sonra iyi bir karakter sergiledik. İki takım adına da önemli bir karşılaşma oldu. Aynı puana sahibiz. Galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Rizespor'un oyun tarzı tamamen değişti. Önceki süreçte oyunu oynamaya çalışan, özellikle yönlendirmeye çalışan anlayış vardı hoca değişikliğinden sonra daha etkili oldular. Bu duruma önlem almamız gerekiyordu. Boldrin ikinci forvet gibi oynuyordu. Bire bir oynatıp durumu çözmüş olduk. İlk devre net pozisyonlarımız oldu. İkinci devre de iki tane net pozisyonumuz oldu. Rakibimizin golünden sonra vermiş olduğumuz reaksyon önemliydi. Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik. Cumartesi karşılaşmasından sonra boşluğumuz var. Bizim için iyi olacaktır."

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit: Zamana ihtiyacımız var

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