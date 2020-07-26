Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca: - "Ligde kaldık ama buruk bir mutluluk oldu"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"Ligde kaldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Buradan 1 puan alarak ligi tamamlamış olsaydık daha güzel olacaktı ama hayırlısı böyleymiş. İlk devre bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Golü de bulduk ama yediğimiz 2. golden sonra atakları değerlendiremedik. Ligde kaldık ama buruk bir mutluluk oldu."