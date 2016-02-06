Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor telafi peşinde
06.02.2016 - 12:33 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor telafi peşinde

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarıdaki 2 maçı da kaybettiklerini belirterek, Eskişehirspor'u yenerek kaybettikleri maçları telafi etmek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor telafi peşinde
ABONE OL

Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Karaman, üst üste 2 mağlubiyet aldıklarını hatırlattı. Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını, ancak rakipleri karşısında mutlaka kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Karaman, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz ligdeki durumu gereği mecburen oyuncu almak zorundaydı ve 13 transfer yaptı. Çaykur Rizespor olarak biz de ligde bir konum belirlemek istiyoruz. 2 sezon kümede kalmaya çalışan bir takımız. Bu sezon ise o tehlikeli bölgeye girmek istemiyoruz. Bu yüzden Eskişehirspor maçı inanılmaz derecede önemli. Önce Eskişehirspor, ardından Medicana Sivasspor ve Antalyaspor maçlarından alacağımız puanlar ile tehlike bölgeden kurtulabiliriz" dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ GEREKLİ

Eskişehirspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Karaman, "Taraftarımızın yanımızda olmasını bekliyoruz. Onların desteği ile alacağımız 3 puan bizi gelecek haftalar için rahatlatacaktır" diye konuştu.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber