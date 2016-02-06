Çaykur Rizespor telafi peşinde

Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Karaman, üst üste 2 mağlubiyet aldıklarını hatırlattı. Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını, ancak rakipleri karşısında mutlaka kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Karaman, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz ligdeki durumu gereği mecburen oyuncu almak zorundaydı ve 13 transfer yaptı. Çaykur Rizespor olarak biz de ligde bir konum belirlemek istiyoruz. 2 sezon kümede kalmaya çalışan bir takımız. Bu sezon ise o tehlikeli bölgeye girmek istemiyoruz. Bu yüzden Eskişehirspor maçı inanılmaz derecede önemli. Önce Eskişehirspor, ardından Medicana Sivasspor ve Antalyaspor maçlarından alacağımız puanlar ile tehlike bölgeden kurtulabiliriz" dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ GEREKLİ

Eskişehirspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Karaman, "Taraftarımızın yanımızda olmasını bekliyoruz. Onların desteği ile alacağımız 3 puan bizi gelecek haftalar için rahatlatacaktır" diye konuştu.