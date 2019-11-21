Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor, Tolgay Arslan'a talip
21.11.2019 - 07:02 | | FANATİK

Çaykur Rizespor, Tolgay Arslan'a talip

Olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a Çaykur Rizespor talip oldu.

Çaykur Rizespor, Tolgay Arslan'a talip
ABONE OL

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.

Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor, Tolgay Arslana talip

İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

Messi ''Düzensiz bir takımdık!''
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo kadrodan çıkarıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo kadrodan çıkarıldı
  2. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
  3. Tottenham-Leicester City (CANLI)
    Tottenham-Leicester City (CANLI)
  4. Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
  5. Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?
    Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber