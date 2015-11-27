Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 13. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Torku Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele başladı skorla 0-0 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından ligde 8. sıradaki Çaykur Rizespor 18 puana, 6. sıradaki Torku Konyaspor da 20 puana yükseldi.

İLK YARI

2. dakikada kazanılan faul atışında Ömer Ali Şahiner'in sol çaprazdan ceza sahası içerisine sert şutunda, filelere gitmekte olan topu Kweuke kafa ile uzaklaştırdı.

16. dakikada Chevalier'in ara pasında Kweuke'nin defansın arkasına hareketlendiğini fark eden kaleci Serkan Kırıntılı, kalesini terk ederek ceza sahası dışında Kamerunlu forvetten önce topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

36. dakikada Kweuke'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Chevalier'in kontrol edip vuruşunda, Vukovic'in yatarak müdahalesinde top yön değiştirerek kornere çıktı.

41. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Makiadi'nin ceza sahası içerisine ortasında Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Kweuke'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chevalier'in dönerek yaptığı vuruşta, top az farkla üsten auta çıktı.

53. dakikada Traore'nin ceza sahası çizgisinin sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Itandje yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Koray Altınay'ın uzun pasında Kweuke topu göğsü ile kontrol ederek önüne aldı. Bu futbolcunun iki rakibini çalımladıktan sonra yerden çektiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Vukovic'in geri pasında araya giren Kweuke defansı çalımladıktan sonra Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Kweuke'nin yerden vuruşunda Serkan topu çelmeyi başardı. Dönen topu kontrol eden Kweuke'nin ikinci vuruşunda ise kaleye yönelen topu Ömer Ali Şahiner kornere attı.

63. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine kullandığı uzun taç atışında Mehmet Akyüz topu arka direğe aşırttı. Boş durumdaki Chevalier'in kafa vuruşunda topu kaleci Serkan Kırıntılı önledi.

83. dakikada Orhan Ovacıklı'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol eden Tuszynski'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşma 0-0 berabere bitti.

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - TORKU KONYASPOR: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Fevzi Demirhan

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ertuğrul Ersoy, Eren Albayrak, Makiadi, Koray Altınay, Mehmet Akyüz (Dk. 90+2 Ümit Korkmaz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Tuszynski), Cheveliar (Dk. 68 Deniz Kadah), Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Vukovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Uğur İnceman, Sissoko (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Holmen, Traore (Dk. 85 Vedat Bora), Rangelov (Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kartlar: Dk. 66 Godfrey Oboabona, Dk. 70 Ertuğrul Ersoy (Çaykur Rizespor); Dk. 24 Ali Turan, Dk. 69 Abdou Razack Traore, Dk. 90+2 Samuel Holmen (Torku Konyaspor)