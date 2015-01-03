Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor: 1-1

Yeni Rize Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Çaykur Rizespor'un golünü 10. dakikada Deniz Kadah atarken, Torku Konyaspor golü ise 77. dakikada Djalma kaydetti. Çaykur Rizespor'un oyuncusu Deniz Kadah son 5 maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla göz doldururken Çaykur Rizespor sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Süper Lig maçlarından hiç galibiyet çıkartamazken, Torku Konyaspor da deplasmanda hiç galip gelemedi.

Bu sonucun ardından Torku Konyaspor puanını 17'ye, Çaykur Rizespor da 14'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada topla buluşan Ali Turan'ın yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra yerden şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

10. dakikada ev sahibi ekip ilk ciddi atağında golü buldu. Sylvestre'nin ara pasında topla buluşan Deniz Kadah, Konyaspor defansından Ali Turan'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Belec'i geçen top, sol yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0

16. dakikada kazanılan faul atışında, Eren Albayrak'ın sağdan ceza sahasına ortasında, Holosko'nun kafa şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Holosko'nun sağdan ceza sahasına ortasında, Deniz Kadah'ın iyi yükselerek kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Kweuke, üç Torku Konyasporlu oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Kadah'ın vuruşunda Belec, solundan filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Hasan Kabze'nin ceza sahası sağ çaprazına pasında, Ali Çamdalı'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

55. dakikada Eren Albayrak'ın soldan ceza sahasına ortasında, altı pas içerisinde kaleci Belec'den önce Deniz Kadah'ın dokunuşunda top az farkla auta çıktı.

57. dakikada Ömer Ali Şahiner'in iki kişiyi çalımladıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

76. dakikada Torku Konyaspor beraberliği sağladı. Hasan Kabze'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Torje'nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına dönerek Djalma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-1

81. dakikada Ümit Korkmaz'ın sağdan ceza sahasına ortasında, Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Çaykur Rizespor: 1 - Torku Konyaspor: 1

Stat: Yenişehir

Hakemler: Bülent Yıldırım, Emre Eyisoy, Baki Tuncay Akkın

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Giray Kaçar, Viera, Eren Albayrak, Sylvestre, Kıvanç Karakaş (Dk. 81 Lualua), Liban Abdi (Dk. 85 Tevfik Köse), Deniz Kadah, Holosko (Dk. 36 Ümit Korkmaz), Kweuke

Torku Konyaspor: Belec, Ali Turan (Dk. 63 Benjamin Fuchs), Kokalovic, Selim Ay, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı (Dk. 62 Torje), Mehmet Güven, Uğur İnceman, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+2 Volkan Fındıklı), Djalma, Hasan Kabze

Goller: Dk. 10 Deniz Kadah (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Djalma (Torku Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Kweuke, Dk. 65 Kıvanç Karakaş (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Ali Turan (Torku Konyaspor)