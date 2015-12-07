Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları devam eden Eren Albayrak ve Dhurgham İsmail katılmadı.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında ilk 11'de mücadele eden futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Viera takımdan ayrı koştu.

Yeşil-mavili ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.