Çaykur Rizespor transferde durmuyor!

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarının Avusturya'da devam ettiğini belirtti.

Takım iskeletini koruduklarını ve yeni transferlerle daha da güçlendiklerini ifade eden Ferah, "Yaklaşık bir aydır birlikte çalışan bir oyuncu topluluğu. Rize'de başlayan ve Avusturya'da devam eden çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yeni transferlerimiz de artık takımın bir parçası haline geldi. Çok uyumlu ve iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, sakatlık olmaması sevindirici" dedi.

Aykut Ferah, takıma 5 yeni oyuncu takviyesi yaptıklarını ve arayışların devam ettiğini kaydederek, "Hocamız Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz ve Itandje gibi oyuncuları kadromuza kattık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Transfer çalışmalarında görüştüğümüz ve imzaya yakın isimler var. Bir aksilik olmazsa Rize'de takıma katılacaklar. Yapacağımız takviyelerle ligde başarılı bir ekip kuracağız" diye konuştu.

Bu arada yeşil-mavili ekipte daha önce anlaşmaya varılan Fransız golcü Teddy Chavelier'in ailesinin, resmi sözleşmenin gecikmesinde etkili olduğu, Polonya ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Polonyalı golcü Patryk Tuszynski ve Gürcü orta saha oyuncusu Nika Dzalamidze ile büyük oranda anlaşıldığı öğrenildi.