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24.12.2014 - 11:31 | | AA

Çaykur Rizespor Türkiye'de tek...

Spor Toto Süper Lig'de en son sahasında Gaziantepspor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, Türkiye'deki profesyonel liglerde bu sezon sahasında galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

Çaykur Rizespor Türkiye'de tek...
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Yeşil-mavili ekip, sahasında oynadığı 7 karşılaşmada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak seyircisine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Karadeniz ekibi, aldığı sonuçlarla bu sezon Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden toplam 126 takım içerisinde sahasında kazanamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Çaykur Rizespor, sahasında rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Ferah: "Bize yakışmadı"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç sahada oynadıkları 7 maçta kazanamamalarının camiayı üzdüğünü belirtti.

Ligde kalma yarışında iç saha maçlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ferah, "Ancak ne yapsak bir türlü sahamızda istediğimiz 3 puanı elde edemiyoruz. Taraftarımızı çok üzdüğümüzün farkındayız. İç sahada kazanamadığımız için üzgünüz, aldığımız sonuçlar bize yakışmadı" dedi.

Ferah, takımın çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Artık içeri de dışarı da fark etmez. Hedeflerimiz için kazanmaktan başka çaremizin olmadığını biliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda elimizden gelen her şeyi camia olarak yapacağız. Özellikle ilk yarıda kalan iki maçı kazanarak devre arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.

Sahasındaki 7 maç

Çaykur Rizespor'un bu sezon kendi evinde oynadığı 7 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 1-1
Çaykur Rizespor - Bursaspor: 0-1
Çaykur Rizespor - Balıkesirspor: 2-2
Çaykur Rizespor - Kayseri Erciyesspor: 1-1
Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir: 0-2
Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: 0-3
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: 0-1

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