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21.04.2014 - 17:05 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, Tütüneker'den memnun

Kulüp Başkanı Kalkavan, "Hocamızdan biz yönetim olarak çok memnunuz. Yeni sezona Uğur hocamızla devam etmek istiyoruz ama son karar hocamızındır" dedi.

Çaykur Rizespor, Tütüneker'den memnun
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, "Hocamızdan biz yönetim olarak çok memnunuz. Yeni sezona Uğur hocamızla devam etmek istiyoruz ama son karar hocamızındır" dedi.

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uğur Tütüneker'in göreve gelmesiyle 9 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti. Torku Konyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kalkavan, "Matematiksel olarak 'ligde kaldık' diyemem ama çok büyük avantaj elde ettik. Alt sıralarda oynanan bütün maçlar lehimize bitti. Keyifle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Uğur Tütüneker ile başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden Kalkavan, "Hayırlısıyla ligi iyi bir yerde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Gelecek sezon planlarımız içerisinde hocamız da var. Uğur hoca göreve geldikten sonra 9 maçta 15 puan toplamayı başardık. Takımın yükselen ve başarılı bir performansı var. Hocamızdan yönetim olarak çok memnunuz. Yeni sezona Uğur hocamızla devam etmek istiyoruz ama son karar hocamızındır" dedi.

"Fenerbahçe'ye sürpriz yapabiliriz"

Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi için 1 puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kalkavan, "Bu hafta Kadıköy'de, şampiyon diyebileceğimiz Fenerbahçe karşısında zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz bu maçta şampiyonluğunu ilan edebilir. Biz de ligde kalma yarışında alt sıralardan tamamen uzaklaşmak için puan almak zorundayız. Fenerbahçe'ye karşı sürpriz yapabiliriz. Takım olarak güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

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