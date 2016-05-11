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11.05.2016 - 14:52 | | AA

Çaykur Rizespor üç puana kilitlendi

Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Sercan Kaya, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları Gaziantepspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor üç puana kilitlendi
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Sercan Kaya, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 6-0'lık yenilgi nedeniyle takım olarak utanç duyduklarını belirterek, bütün camiadan özür diledi.

Alınan 6-0'lık skorun hazmedilecek gibi olmadığını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "6-0 dan sonra ne anlatacaksınız? Maçı konuşmak bile istemiyorum. Çok iyi oynadık ya da çok kötü oynadık demeye bile gerek yok. Bizim için kötü bir gündü." dedi.

Sercan Kaya, ilk yarı devreyi çok iyi bir yerde tamamladıklarına dikkati çekerek, "İkinci devre bir takım şansızlıklar yaşadık. Haftalardır bir 3 puan daha alıp ligi bitirebilirdik ama o galibiyet bir türlü gelmedi." diye konuştu.

Bu hafta önlerinde çok daha önemli bir maç olduğunu vurgulayan Sercan Kaya şöyle devam etti:

"Bir an önce toparlanıp bu maça odaklanmamız gerekiyor. Kazandığımız zaman da bir sıkıntı yaşamayacağız. Buna rağmen de bazı şeyleri artık yapamazsak kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bu hafta taraftarımızın itici gücü ile Gaziantepspor maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan hem özür dileme hem de ligi kurtarma adına bir maç olacak. Bu hafta bu işi temizlemek bizim boynumuzun borcu oldu. Kendi sahamızda bu işi bitirip, gönül huzuru ve rahatlığıyla son maça çıkıp sezonu bitirmek istiyoruz."

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