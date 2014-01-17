Çaykur Rizespor Ümit Korkmaz ile anlaştı!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Almanya ekibinde futbol oynayan ve Avusturya Milli Takım formasını giyen orta saha ve sol kanat oyuncusu Ümit Korkmaz ile 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Ferah, "Oyuncumuza camiamıza hoş geldin dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt forması giyen Türk asıllı Avusturyalı Ümit Korkmaz, bu sezon 6 maçta 2 gol attı.