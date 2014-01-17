Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Ümit Korkmaz ile anlaştı!
17.01.2014 - 12:25 |

Çaykur Rizespor Ümit Korkmaz ile anlaştı!

Çaykur Rizespor, bir süredir denemeye aldığı Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt'ın oyuncusu Türk asıllı Avusturyalı Ümit Korkmaz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Ümit Korkmaz ile anlaştı!
ABONE OL

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Almanya ekibinde futbol oynayan ve Avusturya Milli Takım formasını giyen orta saha ve sol kanat oyuncusu Ümit Korkmaz ile 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Ferah, "Oyuncumuza camiamıza hoş geldin dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt forması giyen Türk asıllı Avusturyalı Ümit Korkmaz, bu sezon 6 maçta 2 gol attı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber